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Смедли: наказание Даниила Квята было слишком суровым

Смедли: наказание Даниила Квята было слишком суровым
Авто / Формула-1

Технический консультант Формулы-1 Роб Смедли прокомментировал штраф Даниила Квята, полученный им на Гран-при Китая из-за столкновения с Ландо Норрисом и Карлосом Сайнсом.

«Наказание Даниила Квята было слишком суровым. У Даниила была избыточная поворачиваемость, в итоге он задел Сайнса и врезался в Норриса, но стоит не забывать, что Ландо возвращался на трассу. Это был гоночный инцидент. При большом желании можно было выписать пятисекундный штраф, но точно не проезд по пит-лейн. Три машины не смогли разъехаться на старте гонки — такое случается.

Квяту 24 года, но люди забывают о том, что он молод, потому что он давно в мире Формулы-1. Однако он по-взрослому отреагировал на свой штраф. Я знаю Квята и считаю, что он действительно стал более зрелым», — приводит слова Роба Смедли SeventySixBucks.

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