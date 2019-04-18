В «Рейсинг Пойнт» планируют интенсивные обновления с Гран-при Испании

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин подчеркнул, что команды планирует интенсивно обновлять болид начиная с Гран-при Испании.



«Добавленные нами обновления приближают нас к оптимизации. Тесты в Бахрейне помогли нам понять, где именно мы находимся. В Баку мы всегда были сильны. Надеюсь, что так будет и в этом году. У нас будет специальный набор аэродинамики для этой гонки, а после этапа в Азербайджане мы планируем интенсивные обновления.



Всё начнётся в Испании. Нам пока далеко до того места, где мы хотим быть. Требуется время, чтобы собрать команду, чтобы бросить вызов тем, кому мы хотим его бросить, в то время как другие команды сделали по-настоящему большой шаг вперёд. У нас не было финансов на протяжении многих лет. Потребуется время, чтобы создать команду и продвинуть её вперёд. Нам просто нужно быть терпеливыми», — приводит слова Грина Autosport.