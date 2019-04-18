Шварцман: полностью готов к первому этапу чемпионата

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал итоги дня тестов Формулы-3 на автодроме «Хунгароринг», в ходе которых ему удалось показать лучшее время. По словам россиянина, он остался доволен работой машины и чувствует себя готовым к старту сезона.

«Тесты прошли отлично. В первый день у нас возникла небольшая проблема с электроникой, и нам пришлось остановиться за час до конца сессии. Поэтому результаты оказались не такими высокими, какие мы могли показать. Но мы абсолютно не расстраивались, поскольку понимали, что в целом всё идет по плану.

У нас были отличные настройки, команда прекрасно отработала. В ходе тестов мы пробовали квалификационные заезды и провели сессии в гоночном темпе, причём с разными настройками. Я доволен балансом машины, работой инженеров и полностью готов к первому этапу, который пройдёт в Барселоне», — приводит слова Шварцмана пресс-служба SMP Racing.