В компании «Уралкалий» отрицают слухи о возможной покупке «Уильямса»

Вчера, 17 апреля, в СМИ появилась информация, что российский бизнесмен, основной владелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин ведёт переговоры о приобретении команды «Уильямс». Сообщалось, что обсуждение сделки сторонами началось на Гран-при Китая.

Однако в «Уралкалии» отрицают слухи о возможной покупке британской команды.

«Информация, появившаяся в медиа, не соответствует действительности. „Уралкалий“ не ведёт никаких переговоров относительно приобретения команды „Уильямс“», — приводит слова представителя компании RaceFans.

Сын Дмитрия Мазепина, Никита Мазепин, в нынешнем сезоне выступает в составе Формулы-2. Летом 2018 года «Уралкалий» уже участвовал в торгах, намереваясь приобрести команду «Форс Индия». Торги проходили после того, как компания была передана во внешнее управление. Тогда заявку Мазепина отклонили, а команду приобрели структуры, связанные с Лоуренсом Строллом, отцом пилота Формулы-1 Лэнса Стролла.

Источник: Мазепин-старший ведёт переговоры о покупке «Уильямса»