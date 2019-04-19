Опубликовано видео виртуального круга на трассе во Вьетнаме

В 2020 году в календаре Формулы-1 появится Гран-при Вьетнама. Две трети трассы будут пролегать по городским дорогам, остальная часть будет построена специально для чемпионата мира и спроецирована она архитектурным бюро Германа Тильке. Работы ещё не завершены, но уже 18 апреля было опубликовано видео с виртуальным кругом трассы в Ханое.

Сын Германа Тильке, Карстен, являющийся генеральным директором компании Tilke GmbH, поделился мыслями о проекте.

«Первый сектор напоминает мне „Мерседес Арену“ на „Нюрбургринге“. Также здесь будет много высокоскоростных поворотов, похожих на „эски“ на автодроме „Сузука“, будут и длинные прямые, создающие возможности для обгонов. Эта трасса даст пилотам много вызовов и гонки будут интересными. Проехать чистый круг будет трудно», — приводит слова Карстена Тильке Motorsport-Magazine.

Ролик с виртуальным кругом можно посмотреть на официальном Motorsport-Magazin в YouTube.

