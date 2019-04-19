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Брандл: можем увидеть седьмой титул и сотую победу Хэмилтона

Брандл: можем увидеть седьмой титул и сотую победу Хэмилтона
Авто / Формула-1

Британский эксперт Мартин Брандл считает, что в скором времени все могут стать свидетелями седьмого титула и сотой победы в карьере Льюиса Хэмилтона.

«Оглянемся назад, в эру «Ред Булл», когда Себастьян Феттель выиграл четыре мировых титула. Льюис был пренебрежителен и постоянно кричал, что у Феттеля просто лучшая машина. Это забавно, если вспомнить, каким болидом обладал Льюис на протяжении последних пяти лет.

Если «Мерседес» продолжит в том же духе, то есть вероятность того, что через несколько лет мы увидим седьмой титул Льюиса Хэмилтона и его сотую победу», — приводит слова Мартина Брандла GPBlog.

Стоит отметить, что победа Льюиса Хэмилтона на Гран-при Китая стала 75-й в карьере британца.

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