В «Феррари» сомневаются в преимуществе над «Мерседесом» по максимальной скорости

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто выразил сомнения в преимуществе итальянской команды в максимальной скорости на прямых над «Мерседесом».



«Если вы посмотрите на максимальную скорость «Мерседеса» в Китае, то поймёте, что они были действительно сильны. Думаю, что стоит спросить именно их, насколько они хороши. Я не думаю, что у нас есть большая разница в этом показателе.



В Баку мы будем использовать совершенно другую конфигурацию аэродинамики, так что там ключевую роль играет не только силовая установка, но и пакет аэродинамики. В Баку не только прямые, там много поворотов. Это сложная трасса, так что посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Матиа Бинотто RaceFans.