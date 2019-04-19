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В «Феррари» сомневаются в преимуществе над «Мерседесом» по максимальной скорости

В «Феррари» сомневаются в преимуществе над «Мерседесом» по максимальной скорости
Авто / Формула-1

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто выразил сомнения в преимуществе итальянской команды в максимальной скорости на прямых над «Мерседесом».

«Если вы посмотрите на максимальную скорость «Мерседеса» в Китае, то поймёте, что они были действительно сильны. Думаю, что стоит спросить именно их, насколько они хороши. Я не думаю, что у нас есть большая разница в этом показателе.

В Баку мы будем использовать совершенно другую конфигурацию аэродинамики, так что там ключевую роль играет не только силовая установка, но и пакет аэродинамики. В Баку не только прямые, там много поворотов. Это сложная трасса, так что посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Матиа Бинотто RaceFans.

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