Баттон решил не участвовать в «24 часах Ле-Мана», в «СМП» его заменит Вандорн

Бельгийский гонщик Стоффель Вандорн заменит Дженсона Баттона в составе команды чемпионата WEC «СМП Рейсинг» на предстоящих гонках «6 часов Спа» и «24 часа Ле-Мана». Вандорн выступит на этой гонке в одном экипаже с Виталием Петровым и Михаилом Алёшиным.



Брендон Хартли, который ранее был объявлен пилотом команды в гонке в Спа, имеет иные обязательства в течение гоночной недели в Ле-Мане и согласился уступить свое место Стоффелю, чтобы дать ему и команде возможность лучше подготовиться к предстоящему 24-часовому марафону.



«Я получил огромное удовольствие от выступления за «СМП Рейсинг» и был рад подняться с командой на подиум, однако я решил отказаться от участия в чемпионате FIA WEC в гонке «24 часа Ле-Мана». Принятие такого решения далось мне проще в том числе и из-за того, что в настоящее время бороться с Toyota просто невозможно. Кроме того, я понял, что хочу посвятить больше времени моей беременной невесте, нежели провести две недели в Ле-Мане», — приводит слова Баттона пресс-служба «СМП Рейсинг».

«Я очень рад присоединиться к «СМП Рейсинг» и сесть за руль спортпрототипа BR1 под номером 11 уже на моей «домашней» гонке в Бельгии и легендарной «24 часа Ле-Мана». Насколько я знаю, автомобили LMP1 очень требовательные и их поведение очень близко к Формуле 1. Также я рад, что у меня есть возможность вновь присоединиться к коллективу ART Grand Prix и многим людям, с кем я работал ранее, во время моей успешной кампании в GP2. Будет очень здорово работать с такими известными и опытными пилотами как Виталий Петров и Михаил Алешин. Моя цель – внести свой вклад в выступление команды, развивать прототип BR1 и произвести хорошее впечатление», — дал свой комментарий Стоффель Вандорн.