Сайнс: завоевание первых очков — вопрос времени

Спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран поделился впечатлениями от старта сезона для своей команды, отметив существенный прогресс в работе болида.

«Мы не питаем каких-либо иллюзий. Впереди нас ждёт много работы. Мы не остановимся, пока не будем занимать первое и второе место, наша цель — продолжать движение вперёд», — приводит слова де Феррана AS.

Также мыслями о начале чемпионата поделился пилот команды Карлос Сайнс, который не завоевал пока ни одного очка.

«У нас были три непростые гонки, но наша скорость придаёт нам силу. Мы уже многое поменяли и боремся в середине пелотона. „Макларен“ стабильно демонстрирует, что у него есть машина, способная бороться за очки. Именно потому я не могу дождаться этапа в Баку. У нас есть темп, и завоевание первых очков — вопрос времени», — завершил Сайнс.