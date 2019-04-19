Штайнер: в «Хаасе» поняли, в чём проблема машины, но ещё не нашли её решения

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что в команде нашли причину, почему в день гонки машины не так быстры, как в квалификационных сессиях. Вместе с тем функционер признал, что устранить проблемы пока не получается.

«Нам много удалось узнать в ходе двухдневных тестов. Мы поняли, в чём наша проблема, но ещё не нашли её решения. Не можем устранить её к ближайшим этапам, так как нам нужно разработать соответствующую стратегию и произвести некоторые элементы.

Надеюсь, решим эти вопросы и будем конкурентоспособными в гонках настолько, насколько у нас получается в квалификациях. Не могу сказать, что трудности в работе шин схожи с теми, с которыми мы сталкивались в минувшем сезоне, потому что мы разработали совершенно другой болид. Мы просто понимаем, что нам не удаётся заставить работать шины в ходе гонок. Сложно определить, насколько велико рабочее окно и как в нём оставаться.

В Баку нас ждёт ещё один сложный этап. Надеюсь, некоторые наши решения, над которыми мы работаем с тестов в Бахрейне, сработают. Если нет, то трасса в Баку станет для нас тяжёлым испытанием", — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».