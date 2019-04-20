«Макларен» подписал контракт с IMSA

Американская автоспортивная ассоциация IMSA подписала контракт о многолетнем сотрудничестве с «Макларен». Соглашение предусматривает предоставление «Макларену» официального статуса автопроизводителя, благодаря чему компания сможет выставить машину на чемпионат в американской серии WeatherTech SportsCar Championship, сообщает Motorsport.

Спорткар Макларен 720S GT3 будет использоваться частной командой «Компас Рэйсинг». Впервые машина «Макларена» выйдет на трассу в мае, на этапе в Мид-Огайо. Всего же «Компас Рэйсинг» планирует выйти на старт на семи этапах чемпионата.

В британской компании ожидают, что участие в американской серии повысит интерес заокеанского покупателя к спорткарам «Макларена», что будет способствовать росту продаж.