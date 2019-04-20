Леклер: нам с Феттелем нужны разные машины

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подчеркнул, что его стиль вождения серьёзно отличается от стиля напарника, Себастьяна Феттеля. По словам Леклера, в связи с этим им с Феттелем нужны разные болиды, с разными настройками и различными обновлениями.



«Себастьян и я на тестах в Барселоне показали, что у нас два совершенно разных стиля вождения. Поэтому нам нужны разные изменения в болиде и различный баланс автомобиля. Не буду вдаваться в подробности, но нам с Феттелем нужны разные машины», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.



Себастьян Феттель занимает четвёртую позицию в личном зачёте после трёх этапов чемпионата, имея в активе один подиум, заработанный на этапе в Китае. Феттель уступает лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону 31 очко. Вторым в чемпионате идёт Валттери Боттас, третьим — Макс Ферстаппен.