Бергер: не знаю, достаточно ли «Феррари» одного Бинотто

Экс-пилот Формулы-1, а ныне глава серии DTM Герхард Бергер поделился мнением о ситуации, сложившейся в стане «Феррари». По словам австрийца, итальянской команде стоит задуматься над распределением руководящих обязанностей.



«Для «Феррари» нет ничего необычного, когда вся ответственность ложится на одного человека. В то же время обратите внимание на «Ред Булл». У них есть гениальный конструктор Эдриан Ньюи, талантливый руководитель Кристиан Хорнер и Хельмут Марко, играющий роль акулы. В «Мерседесе» также есть способный руководитель Тото Вольф, гениальный инженер Энди Колуэлл, есть Ники Лауда.



В «Феррари» же есть один Маттиа Бинотто. Не знаю, насколько этого достаточно. Думаю, Маттиа — гениален как технический специалист. Но важно, чтобы он не тратил слишком много времени на политику. Иначе ему не будет хватать времени на то, в чём он действительно хорош», — приводит слова Герхарда Бергера GPBlog.