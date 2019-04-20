Прост: проблемы с надёжностью неизбежны

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, консультант команды «Рено» Ален Прост подчеркнул, что проблемы с надёжностью неизбежны в Формуле-1, однако сейчас концерн находится на верном пути, чтобы их силовая установка стала одной из лучших в Формуле-1.



«Мы достаточно близки к пределу. Проблемы с надёжностью неизбежны, это часть игры и этого не избежать. Но мы снова станем одним из лучших двигателей Формулы-1. Никто об этом не говорит, но у нас есть определённые данные, мы поступательно движемся вперёд и мы добьёмся успеха.



Проблемы с надёжностью неизбежны, я сказал об этом Даниэлю Риккардо, Ему достаточно трудно, потому что для него «Рено» — новая команда, а философия «Ред Булл» слишком особенная», — приводит слова Алена Проста SkySports