Марко: Ферстаппен выжимает максимум из машины и не допускает ошибок

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отдал должное пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену, отметив, что в нынешнем сезоне он ещё не допускал ошибок.

«Макс понимает, какая сейчас ситуация в „Ред Булл“, знает о нашей программе развития и что будет дальше. Наша задача — дать ему правильный болид. Сейчас Ферстаппен не допускает ошибок и выжимает максимум из той машины, что у нас есть. Это хорошая стратегия», — приводит слова функционера AS.

Макс Ферстаппен после трёх этапов чемпионата мира Формулы-1 занимает третье место в общем зачёте, набрав 39 баллов. В его активе — подиум на Гран-при Австралии (3-е место) и четвёртые места на этапах в Бахрейне и Китае. От лидирующего в чемпионате Льюиса Хэмилтона он отстаёт на 29 баллов.