Грожан: в гонках машина «Хааса» теряет сцепление

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мыслями о проблемах машины, которые пока не позволяют демонстрировать стабильно высокий уровень выступлений.

«Нет сомнений в том, что наша машина быстра в квалификациях, но у нас нет сцепления в гонках. На свежих шинах болид просто волшебный, но в ходе гонок мы быстро теряем сцепление и появляются сложности. Пока мы не смогли решить этот вопрос.

Пытаемся понять причину происходящего. Быть может, у нас изменилось рабочее окно. Как бы то ни было, наша задача на несколько следующих гонок — адаптироваться к резине. Это поможет нам быть успешными в гонках", — приводит слова француза пресс-служба «Хааса».

После трёх этапов «Хаас» занимает седьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 8 очков.