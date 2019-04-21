Бергер: Шумахер умел собирать вместе нужных людей

Экс-пилот Формулы-1, а ныне глава серии DTM Герхард Бергер считает, что доминирование «Феррари» в минувшем десятилетии было обусловлено умением лидера команды Михаэля Шумахера собирать вместе нужных людей.

«Одной из сильнейших сторон Шумахера было то, что он умел собирать людей вместе и выжимать из них максимум. Когда он пришёл в «Феррари», то сказал Брауну и Берну: «Росс, Рори, вы идёте со мной». В этом выгодное отличие Михаэля от Феттеля — он был фантастически хорош в умении собирать вместе нужных людей.

А сейчас я просто не знаю, кто на себя возьмёт все роли в «Феррари». Всё лежит на плечах Маттиа Бинотто, и ему будет очень тяжело», — приводит слова австрийца Motorsport.



Напомним, в межсезонье «Скудерия» рассталась с руководителем команды Маурицио Арривабене, передав его функции техническому директору Маттиа Бинотто.