Кубица не считает, что за провалы «Уильямса» несёт ответственность лишь Лоу

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица полагает, что проблемы команды в последние годы не связаны лишь с личностью пока ещё формально технического директора Падди Лоу.

«К сожалению, зачастую спрашивают с высшего звена. Но на самом деле вопросы есть к большой группе людей. Не думаю, что наши проблемы появились в последние месяцы. Это то, что нарастало на протяжении определённого времени. У нас сложный спорт, и он требует усилий целой группы людей. Здесь никогда нет одного виноватого. В минувшем году мы были не в лучшей ситуации, но, честно говоря, сейчас всё даже хуже. В прошлом сезоне мы думали, что хуже быть не может.

С другой стороны, отдельные люди могут оказывать определённое влияние, именно потому я думаю, что Патрик Хэд может помочь в нынешней ситуации. Он привнесёт позитив, но опять-таки нужно помнить, что у нас командный вид спорта», — приводит слова поляка Autosport.