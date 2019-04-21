Феттель принёс своим командам наибольшие среди действующих пилотов доходы

6 апреля сообщалось, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вышел на первое место по суммарному доходу в истории Формулы-1. Британец за годы карьеры заработал $ 489 млн и обошёл по этому показателю легендарного Михаэля Шумахера.

Теперь же Forbes составил немного иной рейтинг. Согласно нему высчитывается, какую сумму принесли пилоты своим командам по результатам выступлений. Данные базировались на процентном соотношении набранных очков и суммы призовых, выплаченной по итогам сезона. Известно, что часть доходов команд от Формулы-1 базируется именно на спортивных результатах.

За время, проведённое в Ф-1, наиболее полезным для своих коллективов стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, заработавший $ 511 млн, второе место — у Льюиса Хэмилтона ($ 449,4 млн), а тройку лучших замыкает Кими Райкконен ($ 386,3 млн). Нашлось место в рейтинге и пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту, который, исходя из результатов за предыдущие годы, принёс в общей сложности своим командам $ 71,8 млн.

Представленный список выглядит следующим образом:

1. Себастьян Феттель («Феррари») — $ 511 млн

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 449,4 млн

3. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 386,3 млн

4. Нико Хюлькенберг («Рено») — $ 250,9 млн

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — $ 232,1 млн

6. Даниэль Риккардо («Рено») — $ 231,1 млн

7. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 218,3 млн

8. Ромен Грожан («Хаас») — $ 200,9 млн

9. Роберт Кубица («Уильямс») — $ 154,7 млн

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 132,5 млн

11. Карлос Сайнс («Макларен») — $ 126,5 млн

12. Даниил Квят («Торо Россо») — $ 71,8 млн

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — $ 49,9 млн

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — $ 33,3 млн