Формула-1 сравнила двойной пит-стоп «Мерседеса» с пит-стопом 30-летней давности

14 апреля, в гонке Гран-при Китая, команда «Мерседес» провела двойной пит-стоп, успешно справившись с задачей. Решение немецкой команды обсуждалось и после гонки. В самом «Мерседесе» отмечали, что стратегия сработала, а Тото Вольф назвал манёвр великолепным.

Эпизод с двойным пит-стопом стал информационным поводом и для социальных сетей. На официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме» было размещено видео, в котором показан двойной пит-стоп «Мерседеса» в Шанхае и пит-стоп одной из машин «Макларена» в 1989 году. При этом в посте подчёркивается, что в 1989 году на обслуживание болида ушло столько же времени, сколько у «Мерседеса» в 2019 году ушло на две машины.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».