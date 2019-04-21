Гасли: проигрываю Ферстаппену на выходах из поворотов

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли подчеркнул, что знает, в чём именно ступает своему напарнику Максу Ферстаппену.



«Я проигрываю не так уж и много. В основном речь идёт о выходах из поворотов. Я слишком много скольжу в поворотах. Думаю, что Макс Ферстаппен агрессивнее по отношению к болиду, он много работает на заднюю ось.



В данный момент мы пытаемся улучшить сцепление задней части болида с дорогой на выходах из поворотов. Я агрессивен, так что есть вещи, над которыми мы работаем, чтобы обойти эту проблему и попытаться улучшить эту область. Я думаю, что нам есть где работать, чтобы сделать болид более подходящим для меня, а также мне есть где поработать над стилем пилотирования, чтобы повысить свою производительность», — приводит слова Пьера Гасли GPFans.