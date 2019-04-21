Туррини: в «Феррари» уверены, что дела наладятся

Известный журналист Лео Туррини подчеркнул, что в «Феррари» на сто процентов уверены в том, что пробелмы с болидом решатся в ближайшее время.



«Я общаюсь с людьми, которые занимаются решением проблем с болидом. И они оценивают вероятность того, что дела в команде наладятся, на десять баллов из десяти. Уже в Баку команда привезёт новинки, которые изначально планировались для этапа в Испании. В Маранелло не могут терять время, даже если впереди ещё 18 гонок.



Мне рассказывали про оптимизацию и модернизацию болида, но я слышал подобное и раньше. Это не всегда заканчивается так, как планируется, но будет здорово, если в Баку «Феррари» сможет преподнести сюрприз», — приводит слова Лео Туррини его официальный блог.