Дмитрий Брагин выиграл вторую гонку РСКГ на этапе Грозном

Пять кузовных классов и два зачёта формул, первые победы и разочарования – таким запомнился дебютный этап нового сезона Российской серии кольцевых гонок зрителям, которые посетили автодром Крепость Грозная 20 и 21 апреля, сообщает пресс-служба серии.



В числе гостей были высокопоставленные лица: официальный старт соревнованиям дали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, основатель и руководитель программы развития автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг и руководитель Федерации автоспорта ЧР Мохмад Ахмадов.



Самым представительным в СМП РСКГ-2019 стал самый мощный и быстрый зачет Туринг, который с 2015 года проводится по международным требованиям TCR. Победу одержал Дмитрий Брагин на Hyundai i30 команды ТАИФ Моторспорт, второе место добыл Алексей Дадукало на Audi RS3 в цветах ЛУКОЙЛ Рейсинг, третье — Михаил Грачёв на заводской LADA Vesta.