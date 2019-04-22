Норрис считает, что в Формуле-1 тяжело выстроить стратегию по расходу шин

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что ему бывает непросто работать с шинами на гоночных симуляциях. По его словам, в гонке бывает проще правильно выстроить стратегию.

«Во время практики и тестов бывает сложно понять, как нужно атаковать. Во время первой гоночной симуляции в Барселоне мне было сложно приспособиться к пилотированию болида с полным баком. Шины быстро изнашивались и перегревались.

В гонке всё намного проще, можно сравнить себя с другими пилотами. Но зато на тестах можно заблокировать шины, допустить ошибку. Во время гонки это приведёт к потере позиции и даже лишнему пит-стопу. На тестах чувствуешь себя расслабленным, нет такого давления», — приводит слова Норриса Racefans.