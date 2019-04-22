Хэмилтон: ожидаю, что Боттас и пилоты «Феррари» навяжут конкуренцию в Баку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Британец признался, что ему нравится трасса в Баку.

«Это хорошая трасса, но на ней нужно упорно работать. Моя цель – становиться лучше и прогрессировать, добиться более высоких результатов. Мне повезло, когда я выиграл в Баку в прошлом году. Я не был самым быстрым в течение уик-энда.

Ожиданию, что Боттас будет со мной конкурировать, покажет себя и «Феррари». Они выигрывают на прямых, но уступают на поворотах», — приводит слова Хэмилтона Marca.

Напомним, Хэмилтон возглавляет зачёт пилотов, набрав 68 очков. Валттери Боттас, также представляющий «Мерседес», занимает второе место (62). На третьей строчке пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (39).