Хэмилтон: ожидаю, что Боттас и пилоты «Феррари» навяжут конкуренцию в Баку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Британец признался, что ему нравится трасса в Баку.
«Это хорошая трасса, но на ней нужно упорно работать. Моя цель – становиться лучше и прогрессировать, добиться более высоких результатов. Мне повезло, когда я выиграл в Баку в прошлом году. Я не был самым быстрым в течение уик-энда.
Ожиданию, что Боттас будет со мной конкурировать, покажет себя и «Феррари». Они выигрывают на прямых, но уступают на поворотах», — приводит слова Хэмилтона Marca.
Напомним, Хэмилтон возглавляет зачёт пилотов, набрав 68 очков. Валттери Боттас, также представляющий «Мерседес», занимает второе место (62). На третьей строчке пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (39).
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