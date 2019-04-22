Воробьёв считает, что Ф-1 может потерять идентичность из-за политкорректности

Заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв заявил, что Формула-1 может потерять идентичность из-за стремления соответствовать экологическим стандартам и политкорректности.

«Мне кажется, есть некий риск, что Формула-1 может потерять свою идентичность. Например, в Лондоне Чейз Кэри много говорил о том, что Ф-1 стремится соответствовать современным экологическим стандартам. Кроме того в Liberty чересчур сильно хотят быть политкорректными, достаточно вспомнить абсурдную попытку отмены грид-гёрлз, что в России не прошло, естественно, в отличие от многих других стран.

Попытка позиционировать Формулу-1 как экологически чистый вид спорта – это нонсенс даже с маркетинговой точки зрения, ведь те, кто находится в самой индустрии, те, для кого это важно – автопроизводители, спонсоры и т.д. – все они знают, что есть Формула-E. И какой смысл Ф-1 пытаться показать, что они тоже запрыгивают в последний вагон этого поезда и тоже немножко экологичны?

Странно было, что ни о чём таком в Лондоне мы не услышали. Хотя это было бы вполне в стиле Liberty: заявить, что вот такова наша идентичность, что Формула 1 – настоящий, не ограниченный искусственными правилами автоспорт. Этого не было, что немного удивляет. Но посмотрим, что будет дальше», — цитирует Воробьёва F1News.