Феттель: я не противник прогресса, но легко могу прожить без смартфона

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что его не интересуют социальные сети и активная жизнь в интернете. Вплоть до прошлого года немец пользовался кнопочным телефоном, а не современным смартфоном. По словам Феттеля, он не хочет, чтобы интернет отвлекал от гонок.

«Конечно, у меня есть смартфон, но нет никакой зависимости. Я легко могу прожить без него. Да, удобно, когда можно проверить почту на смартфоне, но можно обойтись и без этого. Я всё равно проверю письма через день или дня.

Как со мной оперативно связаться? Позвонить. Ведь именно ради этой функции был придуман мобильный телефон. Сегодня об этом уже никто не вспоминает. Когда я звоню кому-то, люди удивляюся, почему я звоню, а не отправляю сообщение. Но я за минуту могу сказать больше, чем напишу за 10 минут.

Удобно, что все документы находятся в телефоне, но в этом есть и опасность. Смартфон может полностью поглотить внимание, мне это не нужно. Я не противник прогресса, мой старый телефон «Нокия» остался в прошлом. Но я бы гордился, если бы и дальше им пользовался», — приводит слова Феттеля Bild am Sonntag.