Ферстаппен назвал четыре изменения, которые необходимы Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какие изменения он бы внёс в Формулу-1. По мнению голландца, четыре аспекта могли бы привести к улучшению ситуации в «Королевских гонках».

«Сейчас шины «Пирелли» слишком чувствительны, их легко перегреть. Если начинаешь скользить, становится сложно преследовать. Всё это усложняет борьбу. Да, DRS помогает, но не хочется зависеть от неё. Да и после быстрого круга приходится замедлиться, чтобы шины могли остыть. Всё это отнимает много времени. Я бы предпочёл, чтобы можно было быстрее пилотировать.

Также следует снизить зависимость результатов от мощности двигателей. В настоящее время разница между работой силовых установок слишком высока. В последние годы чемпионами обычно становились пилоты команд с лучшим мотором. На мой взгляд, разница между двигателями не должна превышать 20-30 лошадиных сил.

Кроме того, нужно, чтобы аэродинамические элементы так быстро не отваливались, мы хотим бороться на трассе. Когда происходит контакт между болидами, что-то ломается, и ты теряешь по полсекунды на каждом круге. Если пытаешься проехать по бордюру на высокой скорости, то и вовсе отвалится половина днища.

И, конечно, нужно сократить разрыв командами. Есть три ведущие команды: «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл», а также все остальные. Разница между третьим и четвёртым местом составляет почти секунду, это очень много. Будь борьба более плотной, гонки стали бы интереснее», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба собственного сайта.