Экс-спонсор «Феррари» объяснил, почему перешёл в «Альфа Ромео» с Райкконеном

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен после перехода в команду привёл с собой и спонсора. В результате на болиде финского гонщика появился логотип таиландского пивного бренда Singha. Бренд является персональным спонсором Райкконена с 2015 года, а теперь Singha с «Альфа Ромео» связывают партнёрские отношения.

«Райкконен прислал письмо прямо на мой адрес, в котором сообщил, что хотел бы вместе реализовать какой-нибудь проект. Он писал, что ему нравится наш бренд. Сперва я не поверил и подумал, что меня пытаются разыграть. Но оказалось, что это было правдой. Теперь я являюсь болельщиком Кими.

Он является особенным человеком, отличается от других пилотов, поэтому многим нравится. Он популярен в Таиланде и во всём мире, для нас это плюс. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с «Альфа Ромео», верим в команду и Райкконена, иначе бы не пришли сюда. С приходом Райкконена команда тоже становится в каком-то смысле особенной», — цитирует руководителя компании Boonrawd Brewery, владельца бренда Singha, Воравуда Бхиромбхакди Ilta-Sanomat.