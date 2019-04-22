Сайнс: прекрасно понимаю Мика Шумахера

Карлос Сайнс-младший, пилот «Макларена», сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса подчеркнул, что он понимает ситуацию Мика Шумахера, поскольку и сам испытывал повышенное внимание в картинге и младших сериях с открытыми колёсами.



«Да, я чувствовал повышенное внимание к своей персоне особенно в картинге, в детстве. Люди пристально следили за мной и моими результатами. Многие соперники как в картинге, так и в младших сериях, были сосредоточены на борьбе со мной только потому что я — сын двукратного чемпиона мира. Но я привык к подобному и научился извлекать из этого пользу. То, что мой отец — чемпион мира, делало меня сильнее.



После тестов в Формуле-1 к Мику Шумахеру было приковано большое внимание. Я прекрасно понимаю Мика. Но в внимании со стороны СМИ нет ничего плохого. Думаю, что сейчас у Мика всё хорошо», — приводит слова Карлоса Сайнса Crash.