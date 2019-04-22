Норрис: достижением был бы финиш в первой шестёрке

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о целях, которые он ставит в сезоне 2019 года.



«Я не думаю о том, что я являюсь самым молодым британцем, дебютировавшим в Формуле-1. Я горд этим, но моя цель не в этом. Я хочу выигрывать гонки и титулы. Совсем немного времени прошло с того момента, как я вставал пораньше, чтобы посмотреть по телевизору Гран-при Австралии, надеясь однажды оказаться там. И это случилось. Но я делал это постепенно, пробираясь через картинг и младшие серии.



Сейчас я не могу побеждать. Это важно понимать. У меня новые цели. Я буду выигрывать, но не финишируя на первом месте. Сейчас достижением был бы финиш в первой шестёрке. В прошлом победа для меня заключалась в первой позиции и понимании того, что ты сделал всё возможное. Мне нужно упорно работать и развиваться. Сейчас я ещё недостаточно хорош», — приводит слова Ландо Норриса Autocar.co.uk.