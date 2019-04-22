Нефтегазовая компания SOCAR стала титульным спонсором ГП Азербайджана — 2019

Нефтегазовая компания SOCAR стала новым титульным спонсором Гран-при Азербайджана, сообщает пресс-служба автодрома Baku City Circuit. Отмечается, что контракт со спонсором подписан только на один этап — Гран-при Азербайджана 2019 года, который пройдёт с 26 по 28 апреля 2019 года.



SOCAR является одной из самых перспективных компаний в своей области в мире, с её деятельностью связываются перспективы социально-экономического развития Азербайджана.



Гран-при Азербайджана 2019 года станет четвёртым этапом чемпионата мира. По итогам первых трёх этапов лидерство в общем зачёте удерживает Льюис Хэмилтон, одержавший две обеды в трёх гонка. Второе место занимает его напарник Валттери Боттас, на счету которого победа и два вторых места.