Три команды построят тестовые болиды для низкопрофильных шин «Пирелли»

В сентябре компания «Пирелли» планирует провести первые тесты новых, 18-дюймовых покрышек, на которые перейдёт Формула-1 с сезона 2021 года, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, три команды будут строить свои «мул-кары» для тестов — такая привилегия досталась трём заводским командам, «Феррари», «Мерседесу» и «Рено».



Однако, для того, чтобы эти команды не получили преимущества перед соперниками, в «Пирелли» настроены на то, что в 2020 году тесты будут проводить уже есмь команд.



Первые тесты будут посвящены только фундаментальным исследованиям, а в 2020 году команды перейдут на более детальные испытания работы новых, низкопрофильных шин. Стоит отметить, что за основу «мул-каров» будут взяты прошлогодние шасси, а в 2020 году команды будут использовать в качестве основы болиды 2019 года. Как бы то ни было, в 2021 году формулу-1 ждут серьёзные изменения во всех аспектах, в том числе и аэродинамике.