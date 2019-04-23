Вебер: Михаэль Шумахер хотел быть менеджером Мика в Формуле-1

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сообщил, что немецкий пилот планировал лично заниматься вопросами развития карьеры своего сына Мика. В Бахрейне Мик Шумахер впервые пилотировал современный болид Формулы-1 во время тестов.

«Михаэль переживал о том, чтобы его сын попал в Формулу-1. Он даже хотел быть его менеджером. Это было бы великолепной историей, Михаэлю бы понравилась такая работа.

Мику будет тяжело, ведь все будут думать о нём как о сыне Михаэля Шумахера. Все будут ждать от него таких же результатов, что может стать препятствием.

Михаэль был бы отличным менеджером, с его опытом в Формуле-1 он точно знал, что надо делать и с какими командами вести переговоры», — приводит слова Вебера Motorsport-Total.com.