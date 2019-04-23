Даннер: Леклер слишком интеллигентен, чтобы показывать недовольство в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер полагает, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер отлично справляется со своей работой. По мнению Даннера, монегаску удаётся сохранять спокойствие, несмотря на применение командной тактики, нацеленной на создание комфортных условий для Себастьяна Феттеля.

«Шарль слишком интеллигентен, чтобы показывать недовольство. Он сохраняет спокойствие, заставляет себя держать всё под контролем, не распространяя плохое настроение на команду», — приводит слова Даннера Sport Bild.

Напомним, что во время Гран-при Китая «Феррари» применила командную тактику. Так, Леклер получил команду пропустить вперёд Феттеля, несмотря на то что монегаск находился на третьей позиции. В итоге Леклер финишировал пятым, а Феттель — третьим.