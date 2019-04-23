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Хэмилтон: ожидал, что борьба с «Феррари» будет более плотной

Хэмилтон: ожидал, что борьба с «Феррари» будет более плотной
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что его удивили неудачи «Феррари» в начале сезона. Британец заявил, что ожидал от главного конкурента более удачного старта. В нынешнем сезоне пока побеждали лишь пилоты «Мерседеса»: Хэмилтон выиграл два Гран-при, а ещё одну победу одержал его партнёр по команде Валттери Боттас. Пилоты «Феррари» ещё не поднимались выше третьего места.

«В Бахрейне мы бы не победили без проблем «Феррари», которые повлияли на Леклера. Мы бы заняли второе и третье место. Исходя из тестов, мы думали, что борьба будет очень плотной. Считали, что «Феррари» даже находится впереди на несколько десятых секунды. Думаю, что пока у них ещё не было оптимального уик-энда, но в Бахрейне их болиды буквально летели», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

Хэмилтон: ожидаю, что Боттас и пилоты «Феррари» навяжут конкуренцию в Баку
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