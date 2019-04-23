Риккардо: предпочитаю не знать о сходе партнёра

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что догадывался о сходе партнёра по команде Нико Хюлькенберга во время Гран-при Китая. В то же время австралиец признался, что пытается не обращать внимания на происходящее с партнёром, чтобы не отвлекаться от гонки. В Китае Риккардо в итоге занял седьмое место.

«Я не знал, что Нико сошёл, но подозревал это. Я не видел его имени на табло, а затем ещё и перестал видеть его болид в зеркале. Тогда я подумал, что для пит-стопа ещё слишком рано. Поэтому я подозревал, что он сошёл.

Но, если честно, я предпочитаю не знать таких вещей, хочу сосредоточиться на своей гонке. Очевидно, что нам нужно поработать над надёжностью болидов», — приводит слова Риккардо RaceFans.