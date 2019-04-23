Эрикссон пошутил по поводу обвинений Грожана в аварии в Баку

Официальный твиттер-аккаунт Формулы-1 в преддверии Гран-при Азербайджана 2019 года вспомнил забавный эпизод, случившийся во время прошлогодней гонки в Баку. Тогда гонщик «Хааса» Ромен Грожан попал в аварию, когда на трассе находился сейфти-кар. Француз слишком активно прогревал колёса и в итоге врезался в отбойник. Сразу после аварии инженер Грожана посчитал, что Ромен оказался в стене не по собственной вине, а потому что сзади его ударил «Заубер» Маркуса Эрикссона.



«О чём только думал Эрикссон?» — написал твиттер-аккаунт Формулы-1, опубликовав видео аварии Грожана и его обвинения в адрес шведского пилота.



«Просто я и мои суперспособности!» — прокомментировал ролик сам Эрикссон, который в сезоне-2019 выступает в IndyCar.