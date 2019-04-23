Феттель: в Баку чувствуешь себя так, словно проходишь через игольное ушко

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.

«Эта шестикилометровая трасса имеет самую длинную прямую среди всех трасс сезона, 2,2 километра. Скорость достигает 360 км/ч, после чего нужно очень резко тормозить для первого медленного поворота.

Крутой подъём у стен старого города в ширину составляет всего семь метров, в гонках Формулы-1 такая ширина кажется совсем небольшой. Создаётся впечатление, будто проходишь через игольное ушко. Для двух болидов не хватает места.

В Баку сложно найти оптимальный угол атаки антикрыльев, чтобы обеспечить хорошее сцепление во время медленных поворотов с сохранением высокой скорости на длинных прямых, на которых едешь на полной скорости», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».