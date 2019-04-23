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Леклер: первая же ошибка в Баку приводит к тому, что врезаешься стену

Леклер: первая же ошибка в Баку приводит к тому, что врезаешься стену
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана и признался, что считает трассу в Баку одной из самых любимых.

«Трасса Гран-при Азербайджана — одна из моих любимых, мне действительно там нравится, я всегда там хорошо выступаю. Там я становился победителем и поднимался на подиум в Формуле-2. Также я в Баку завоевал первые очки в Формуле-1 в прошлом году.

Я всегда получаю удовольствие от пилотирования болида на этой трассе. Особенно люблю часть рядом с крепостью со всеми сложными поворотами. Это действительно уникальная трасса, ничго подобного на других Гран-при нет.

В Баку стоит руководствоваться очень простым правилом: никогда не теряй концентрацию, первая же ошибка приведёт к тому, что врежешься в стену. Трасса в Баку сложная, но я с нетерпением жду гонки», — цитирует Леклера пресс-служба «Феррари».

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