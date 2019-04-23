Абитебуль: у «Рено» четыре схода за шесть стартов

Глава «Рено» Сириль Абитебуль призвал свою команду решить проблемы с надёжностью, возникшие на старте сезона-2019 Формулы-1, и поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.



«В Китае у нас был ещё один сход — четвёртый за шесть стартов, и три из них были связаны с проблемами с надёжностью. Если наша цель на сезон — увеличить отрыв от средней группы — остаётся неизменной, то мы должны серьёзно поработать над решением этих проблем, потому что они могут сказаться на нашем сезоне. Как бы то ни было, мы продолжим работать по полной и привозить обновления на следующие гонки. Этап в Баку часто бывает непредсказуемым, гонки здесь захватывающие, и это шанс воспользоваться ошибками соперников, при этом избегая собственных», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».