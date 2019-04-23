Норрис: если нам повезёт, «Макларен» поборется за очки в Баку

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, который состоится в грядущие выходные в Баку. Норрис сравнил трассу с австралийской и отметил важность прохождения дистанции без ошибок.

«Снова в Баку! У меня там был интересный уик-энд в прошлом году в Формуле-2. Теперь я хочу проехать по этим длинным прямым на болиде Формулы-1. Это очень интересная трасса, надеюсь, что гонка будет для меня более впечатляющей, чем в Китае. Если нам повезёт, то у нас будет шанс набрать очки.

Эта уличная трасса меньше прощает ошибки, чем трасса в Мельбурне. Даже за мелкие ошибки может последовать суровое наказание. Поэтому моя цель — избежать любых оплошностей. Хочу бороться на протяжении всей гонки», — цитирует Норриса пресс-служба «Макларена».