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Норрис: если нам повезёт, «Макларен» поборется за очки в Баку

Норрис: если нам повезёт, «Макларен» поборется за очки в Баку
Авто / Формула-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, который состоится в грядущие выходные в Баку. Норрис сравнил трассу с австралийской и отметил важность прохождения дистанции без ошибок.

«Снова в Баку! У меня там был интересный уик-энд в прошлом году в Формуле-2. Теперь я хочу проехать по этим длинным прямым на болиде Формулы-1. Это очень интересная трасса, надеюсь, что гонка будет для меня более впечатляющей, чем в Китае. Если нам повезёт, то у нас будет шанс набрать очки.

Эта уличная трасса меньше прощает ошибки, чем трасса в Мельбурне. Даже за мелкие ошибки может последовать суровое наказание. Поэтому моя цель — избежать любых оплошностей. Хочу бороться на протяжении всей гонки», — цитирует Норриса пресс-служба «Макларена».

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