Вольф: Боттас будет голоден в Баку после прошлогоднего обидного прокола

Глава «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем Гран-при Азербайджана, которое пройдёт в грядущие выходные.



«Три дубля в первых трёх гонках сезона – это фантастическое начало сезона. Мы смогли максимально использовать наши возможности, хотя наши болиды не всегда были самыми быстрыми. Команда проделала очень хорошую работу и показала отличные результаты в каждом из аспектов. Наш двойной пит-стоп в Шанхае — это очередной наглядный пример того, что происходит каждую неделю на всех уровнях команды. При этом мы прекрасно понимаем, что нам нужно продолжать улучшаться день за днём.



Следующая остановка – Азербайджан. В Баку мы видели несколько очень зрелищных гонок в последние годы, и я уверен, что этот год не станет исключением. Построение трассы ставит перед командами уникальные задачи, и будет интересно посмотреть, какая команда найдет лучшее решение, наилучшим образом справится с длинными прямыми, сменяющимися резкими поворотами.



Валттери провел сильную гонку в Азербайджане в прошлом году, но обидный прокол незадолго до финиша лишил его заслуженной победы. В этом сезоне он отлично стартовал, поэтому не сомневаюсь, что он будет голоден до очков. В отличие от прошлого года, Льюис направляется в Баку, возглавляя чемпионат, и, несомненно, будет стремиться повторить свою победу в прошлом сезоне», – цитирует Вольфа пресс-служба «Мерседеса».