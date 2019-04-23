Мотогонщик выжил, упав с 15-метровой скалы

Британский мотоциклист Эдриан Оуэн выжил после падения со скалы, высота которой превышает 15 метров. Видеозапись со своим падением он выложил у себя в «Фейсбуке».

«Я хотел бы сказать огромное спасибо моей семье и друзьям за их беспокойство в это время, мне очень повезло, что я остался в живых! Я хотел бы поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинского персонала и всех, кто помог мне справиться с этим. Кроме того я хотел бы поблагодарить парней за то, что они утешали меня, пока помощь была в пути.



Хочу сказать всем, кто ездит на мотоцикле: всегда помните о своих поступках, ведь достаточно одной глупой ошибки, и игра будет окончена! Мне очень повезло!» – такое сообщение оставил Оуэн под видео.

Гонщик отделался сломанным запястьем, челюстью и коленом. Об этом сообщает Daily Mail.