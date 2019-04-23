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Хюлькенберг: Гран-при Азербайджана из года в год становится всё интереснее

Хюлькенберг: Гран-при Азербайджана из года в год становится всё интереснее
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился мнением о предстоящем Гран-при Азербайджана в грядущие выходные.

«Баку — интересное место, и по ощущениям оно отличается от обычных Гран-при. Трасса в Азербайджане отличается от любой уличной трассы, потому что всё находится довольно близко друг к другу, включая даже отель и боксы.

Старинные дома, замки и мощёные улицы – всё это довольно круто наблюдать. Гонки тоже становятся интереснее из года в год. Мне немного не везло последние два сезона, но всегда нужно быть в нужном месте в нужное время, чтобы воспользоваться любой возможностью», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

Ранее мнением о предстоящей гонке поделился глава «Рено» Сириль Абитебуль.

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