Хюлькенберг: Гран-при Азербайджана из года в год становится всё интереснее

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился мнением о предстоящем Гран-при Азербайджана в грядущие выходные.



«Баку — интересное место, и по ощущениям оно отличается от обычных Гран-при. Трасса в Азербайджане отличается от любой уличной трассы, потому что всё находится довольно близко друг к другу, включая даже отель и боксы.



Старинные дома, замки и мощёные улицы – всё это довольно круто наблюдать. Гонки тоже становятся интереснее из года в год. Мне немного не везло последние два сезона, но всегда нужно быть в нужном месте в нужное время, чтобы воспользоваться любой возможностью», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

Ранее мнением о предстоящей гонке поделился глава «Рено» Сириль Абитебуль.