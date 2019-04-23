Хэмилтон: трасса в Баку хорошо подходит для «Феррари»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о предстоящем Гран-при Азербайджана, которое пройдёт в грядущие выходные. Британец считает, что трасса в Баку хорошо подходит для «Феррари».



«Феррари» были хороши на прямых – они выигрывали по четыре десятые, однако после проигрывали в поворотах.



Будет интересно посмотреть, как долго они будут придерживаться такой стратегии. В некоторых местах это будет здорово для них, например в Баку. Думаю, эта гонка может быть для них хорошей. Тем не менее на других трассах они могут не получить такое преимущество.



Впереди большая гонка, серьёзное сражение. Не знаю, где был в Китае «Ред Булл», но «Феррари» были неподалёку. Не думаю, что в Баку мы сможем обеспечить себе отрыв, какой смогли оформить в Китае. В любом случае, мы действуем как команда и должны продолжать в том же духе», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

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