Кубица: всегда получал удовольствие от таких трасс, как в Баку

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана. Польский гонщик впервые сядет за руль болида Формулы-1 в Баку.

«Настало время четвёртого Гран-при сезона в Баку. Трасса кажется довольно сложной, судя по тому, что я видел в прошлом году. Безусловно, это одна из самых требовательных трасс в плане мастерства пилотов.

Я впервые буду пилотировать в Баку. Раньше я всегда получал удовольствие от езды на подобных трассах. Надеюсь, что испытаю такие же чувства, как и в прошлом», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».

Напомним, в нынешнем сезоне «Уильямс» ещё не набрал ни одного очка. Кубица, вернувшийся в Формулу-1, неоднократно указывал на многочисленные проблемы болида, не позволяющие «Уильямсу» конкурировать с другими командами.