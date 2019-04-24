Расселл: у меня остались отличные воспоминания от Баку

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что с нетерпением ждёт предстоящий Гран-при Азербайджана. Он напомнил, что добивался успеха в Баку в рамках Формулы-2.

«Я действительно с нетерпением жду поездку в Баку. В прошлом году в Формуле-2 там я провёл, пожалуй, лучший уик-энд. Я должен был выбрать обе гонки, лидировал во время первой, но затем мне не повезло — попал в аварию после того, как на трассу выехала машина безопасности.

После этого я выиграл вторую гонку, начав её 12-м. У меня остались отличные воспоминания, поэтому с нетерпением жду возвращения на уличную трассу в Баку», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».

Напомним, в нынешнем сезоне «Уильямс» ещё не набрал ни одного очка.