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Танабе: новая версия двигателя «Хонды» появится на всех четырёх болидах

Танабе: новая версия двигателя «Хонды» появится на всех четырёх болидах
Авто / Формула-1

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.

«Четвёртая гонка сезона пройдёт на самой быстрой уличной трассе. Ключевая особенность трассы — главная прямая, протяжённость которой составляет более двух километров. Также отмечу множество правых поворотов, которые типичны для городской трассы.

В контексте силовой установки наличие длинной прямой означает важность управления энергией. Мы используем урок, который получили здесь в прошлом году, чтобы улучшить настройки.

В Баку мы представим версию Spec 2 нашего двигателя внутреннего сгорания. Он появится на всех четырёх болидах с самого начала уик-энда. Одной из причин внедрения нового двигателя стали проблемы с силовой установкой Квята в Китае. Главными преимуществами Spec 2 являются более высокая надёжность и выносливость, также двигатель отличается чуть более высокой мощностью», — приводит слова Танабе пресс-служба «Хонды».

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