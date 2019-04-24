Вассёр считает, что Джовинацци ещё не раскрыл потенциал из-за проблем болида

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр отметил, что проблемы пилота команды Антонио Джовинацци связаны с проблемами болида. В нынешнем сезоне Джовинацци не набрал ещё ни одного очка, в то же время его партнёр по команде Кими Райкконен попадал в очковую зону в каждой из трёх гонок.

«Я обычно не люблю тратить много времени на анализ завершившихся гонок, стараюсь смотреть вперёд и думать, как нам стать лучше. Но после трёх гонок сезона можно подвести некоторые итоги.

Мы набрали очки, это здорово. Болид показал огромный потенциал, но мы уже сталкивались с некоторыми техническими проблемами.

Пока Антонио не раскрыл свой потенциал, но это связано исключительно с командой. Технические проблемы не позволяют ему выжать максимум из машины. Но, например, в Австралии в первом сегменте квалификации он показал, что может быть очень быстрым. Нужно сохранять терпение, и всё получится», — приводит слова Вассёра PitPass.